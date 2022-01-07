Deniz Ticareti Dergisi'nin Ocak Sayısı Çıktı!

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin ocak ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen dünya ekonomisi ve denizcilik piyasaları üzerine değerlendirmeler yer alıyor.

Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Dergide gündem başlığı altında ele alınan Akdeniz’in ECA olması konusu; başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan olmak üzere; Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel ve Petrol Ofisi A.Ş. Kıdemli Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan tarafından yaşanabilecek gelişmeler açısından değerlendirildi.

Olağanüstü gündemle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tüm toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 36 zam kararı almıştı. Konuyla ilgili olarak TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can ve İDO Deniz Ticareti Dergisi’ne özel değerlendirmelerde bulundu. Alınan bu karara rağmen maliyetleri karşılayamadıklarını ve mağdur olduklarını belirten İDO ve TURYOL bazı hatlardaki seferlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladılar.

Derginin dijital baskısına buradan ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar…

Vira Haber