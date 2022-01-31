Deniz Ticareti Dergisi'nin Şubat Sayısı Çıktı!

Sektörün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin şubat sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen dünya ekonomisi ve denizcilik piyasaları üzerine değerlendirmeler yer alıyor. Meclis toplantısını bu ayki konuğu olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da denizciliğe dair önemli gözlemlerde bulundu.

Dergide güncel başlığı altında ele alınan Türkiye Lojistik Portalı ile ilgili önemine ve kurulma nedenlerine dair açıklamalarda bulunan TİM Başkan Vekili ve TİM Lojistik Komisyonu Başkanı Başaran Bayrak, Türkiye’nin lojistik kapasitesini geliştirmeye, arttırmaya ve yeni ulaştırma yöntemlerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dergide UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın, RO-RO taşımacılığı ve ülkemiz uygulamaları ile ilgili olarak değerlendirme yazısı da yer alıyor.

Derginin dijital baskısına buradan ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar…

Vira Haber