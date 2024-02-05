Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat sayısı okuyucuların beğenisine sunuldu.

Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat sayısında öne çıkan başlıklar;

DTO 2024 Yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) Ocak ayı Meclis Toplantısı 11 Ocak Perşembe günü, Oda’nın Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis Başkanı Başaran Bayrak’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya ekonomist Can Fuat Gürleser ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oral Erdoğan birer sunumla katkıda bulundu.

Deniz Ticaret Odası Yönetimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Ocak’ta İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Katar’da Piri Reis Üniversitesi’nin Gurur Günü

Katar Silahlı Kuvvetleri ile Piri Reis Üniversitesi arasında 2018 yılında imzalanan iş birliği anlaşmasına dayalı olarak, Piri Reis Üniversitesi tarafından Katar MGNA Deniz Harp Okulu’nda akademik eğitim verilen 63 Deniz Teğmeni 22 Ocak 2024 tarihinde Katar Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu.

İMEAK DTO Heyeti, Boot Düsseldorf 2024 Fuarı’nı Ziyaret Etti

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet alanında dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Boot Düsseldorf 2024 Fuarı’nın açılışına katıldı.

“Geleceği Kodluyoruz” Projesiyle Öğrenciler Geleceği Kodlayacak

Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. sponsorluğunda TURMEPA Derneği tarafından hibe edilen robotik kodlama atölyesi İskenderun'da Hanife Uysal Ortaokulu’nda düzenlenen törenle öğrencilerin kullanımına sunuldu.

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