Deniz Ticareti Dergisi’nin Temmuz Sayısı Çıktı!

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Temmuz ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu üzerine değerlendirmeler yer alıyor.

Ayrıca Deniz Ticareti Dergisi’nin Temmuz sayısında, sektörün önemli isimleriyle yapılan söyleşilerden ve telif yazılardan oluşan bir Deniz Turizmi eki de bulunuyor.

Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar..

Vira Haber