Deniz Ticareti Dergisi'nin Temmuz Sayısı Çıktı!

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Temmuz sayısının meclis gündeminde ekonomi ve yaşanan sorunlar ele alındı.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan “Türkiye ve Dünya Ekonomik Gidişatı ve Denizciliğe Etkileri” konulu sunum yaptığı toplantıda gündeme dair açıklamalar yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Tamer Kıran ise Ukrayna – Rusya savaşının turizme olan etkisi ile denizcilik sektörü rakamlarını değerlendirdi.

Derginin söyleşi bölümünde ise denizcilik sektöründe küresel düzeyde hizmet veren ve her geçen gün kendilerini geliştirerek büyümeye devam eden Eskomarine Kurucu Ortağı Adem Kocadağ ile çalışmalar, gelecek hedefleri ve yeni ürünler konuşuldu.

Ayrıca denizcilik sektörü için çok önemli olan Kabotaj Kanunu ile ilgili sektörümüzden görüşler istedik. Sektörün çatı kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın Kabotaj Bayramı mesajı başlayan dosyada, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, DTO 8 No’lu Denizaltı Hizmetleri ve İnşaatı Faaliyetleri Komitesi Başkanı Serdar Akdemir, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel ve Kosder Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Turan’ın değerlendirmeleri de yer alıyor.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber