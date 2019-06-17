Deniz Ticareti haziran sayısı yayında

Denizcilik sektöründen özel haberler, uzman akademisyen yorumları, piyasa analizleri gibi haberlerin yanı sıra pek çok sektör oyuncusunun röportajlarının yer aldığı Deniz Ticareti Dergisi bu sayısında geçtiğimiz ay BIMCO’dan başkanlık koltuğunu devralan Şadan Kaptanoğlu’nu kapağına taşıdı.

Şadan Kaptanoğlu ile yapılmış detaylı bir röportajın yer aldığı derginin başyazısını her zaman olduğu gibi kaleme alan Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, 19 Mayıs ve Nor-Shipping Fuarı’nın denizcilik sektörümüz için önemine değindi.

Dergide öne çıkan konulardan bir diğeri ise son günlerin öne çıkan şirketi AVS Global Supply’ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek.

Dergide düzenli olarak yayınlanan yük istatistikleri, hurda raporları, bunker istatistikleri okurların aylık olarak takip ettiği diğer konular arasında.

Vira Haber