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  3. Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Sempozyumu İstanbul Üniversitesi'nde Gerçekleştirilecek
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Sempozyumu İstanbul Üniversitesi'nde Gerçekleştirilecek

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Sempozyumu İstanbul Üniversitesi'nde Gerçekleştirilecek

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Derneği ve Sigorta Hukuku Türk Derneği iş birliğiyle, Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin desteğiyle "Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Sempozyumu" düzenleniyor.

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Etkinlik, 7 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleşecek. Sempozyum, deniz ticareti ve sigorta hukuku alanında uzman akademisyenler ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Program Akışı:

Açılış konuşmaları ile başlayacak etkinlikte, gün boyunca üç oturum düzenlenecek:

  • Birinci Oturum:

    • Yargıtay Kararları Çerçevesinde TTK m. 105 Hükmünün Değerlendirilmesi (Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova - Yaşar Üniversitesi)
    • Milletlerarası Sözleşmeler ve TTK Hükümleri Çerçevesinde Zorunlu Sigortalar Hakkında Bir Değerlendirme (Prof. Dr. Nil Kula - Dokuz Eylül Üniversitesi)
    • Konsimentonun İspat İşlevi (Doç. Dr. Ecehan Aras - İzmir Demokrasi Üniversitesi)

  • İkinci Oturum:

    • Navlun Sözleşmesinde Kusurun Sorumluluğun Sınırlandırılmasına Etkisi (Doç. Dr. Cüneyt Süzel - Bilgi Üniversitesi)
    • Ro-Ro Taşımalarının Hukuki Niteliği ve Tabi Olduğu Düzenlemeler Sorunu (Doç. Dr. Melda Taşkın - İstanbul Üniversitesi)

  • Üçüncü Oturum:

    • Trump Başkanlığında Yaptırım Hukuku ve Politikalarının Deniz Sigortalarına Etkisi (Dr. Stefanos N. Roulakis - Principal, Scholasticus Law PLLC)
    • Gemi Adamlarının Bedensel Zararlarından Kaynaklanan Tazminat Talepleri (Av. Nazlı Selek - NSN Hukuk Bürosu)

Etkinlik ücretsiz olup katılım için "[email protected]" adresine kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Düzenleyen Kurumlar:

  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Deniz Hukuku Derneği
  • Sigorta Hukuku Türk Derneği

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Vira Haber 

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