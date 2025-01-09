Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Sempozyumu İstanbul Üniversitesi'nde Gerçekleştirilecek
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Derneği ve Sigorta Hukuku Türk Derneği iş birliğiyle, Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin desteğiyle "Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Sempozyumu" düzenleniyor.
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Etkinlik, 7 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleşecek. Sempozyum, deniz ticareti ve sigorta hukuku alanında uzman akademisyenler ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek.
Program Akışı:
Açılış konuşmaları ile başlayacak etkinlikte, gün boyunca üç oturum düzenlenecek:
Birinci Oturum:
- Yargıtay Kararları Çerçevesinde TTK m. 105 Hükmünün Değerlendirilmesi (Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova - Yaşar Üniversitesi)
- Milletlerarası Sözleşmeler ve TTK Hükümleri Çerçevesinde Zorunlu Sigortalar Hakkında Bir Değerlendirme (Prof. Dr. Nil Kula - Dokuz Eylül Üniversitesi)
- Konsimentonun İspat İşlevi (Doç. Dr. Ecehan Aras - İzmir Demokrasi Üniversitesi)
İkinci Oturum:
- Navlun Sözleşmesinde Kusurun Sorumluluğun Sınırlandırılmasına Etkisi (Doç. Dr. Cüneyt Süzel - Bilgi Üniversitesi)
- Ro-Ro Taşımalarının Hukuki Niteliği ve Tabi Olduğu Düzenlemeler Sorunu (Doç. Dr. Melda Taşkın - İstanbul Üniversitesi)
Üçüncü Oturum:
- Trump Başkanlığında Yaptırım Hukuku ve Politikalarının Deniz Sigortalarına Etkisi (Dr. Stefanos N. Roulakis - Principal, Scholasticus Law PLLC)
- Gemi Adamlarının Bedensel Zararlarından Kaynaklanan Tazminat Talepleri (Av. Nazlı Selek - NSN Hukuk Bürosu)
Etkinlik ücretsiz olup katılım için "[email protected]" adresine kayıt yaptırılması gerekmektedir.
Düzenleyen Kurumlar:
- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
- Deniz Hukuku Derneği
- Sigorta Hukuku Türk Derneği
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul Üniversitesi, Deniz Hukuku, Sempozyum
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