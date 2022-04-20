Deniz Trafik Operatörleri Derneği İftar Yemeğinde Denizcilerle Buluştu

Üsküdar'da düzenlenen iftarımıza katılan Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sn. Durmuş Ünüvar, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, İstanbul Bölge Liman Başkanlığından Suat İlhan, Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı İrfan Mete, İTÜ DEFAMED Başkanı Ufuk Teker, TÜRDEF Başkanı Arif Bostan, TÜRKKAPDER Başkanı Zafer Akbulut, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Mutlu Dündar, Kaptan Saim Oğuzülgen, GEMİMO eski Başkanı Feramuz Aşkın, Galatasaray Üniversitesi Denizcilik MYO Müdürü Hasan Bora Usluer, İstanbul Üniversitesi Duim Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Karaca, KOSDER'den Teoman Akyol, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkan Yardımcısı Kenan Türkantos, DARGEB'den Talha Mınık, Denizci Öğrenciler Derneği Başkanı Kadir Işık ve çok sayıda kişi katıldı.

Deniz Trafik Operatörleri Derneği Başkanı Selahattin Alan, katılımcılara teşekkür etti. "Ramazanın başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden (ebedi azabtan) kurtuluştur" diyerek sözlerine devam eden Selahattin Alan, Ramazan'ın sabır ayı olduğunu ve sabrın sevabının ise cennet olduğunu kaydetti.

Türk Boğazlarının seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması için 7/24 aralıksız görevlerini icra eden Deniz Trafik Operatörleri'ne ve Kılavuz kaptalara birlik ve beraberliğin oluşmasına vesile olmalarından dolayı teşekkür eden Alan, şöyle devam etti; "Bildiğiniz üzere, STK’larda işlerimizden arda kalan zamanlarımızda gönüllülük esası ile çalışıyoruz ve yer yer maalesef ailelerimizi istemeden de olsa ihmal edebiliyoruz. Her daim bana anlayış ve sabır gösteren kıymetli eşime ayrıca teşekkür ederim."