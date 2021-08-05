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Deniz Turizmi Çalışma Grubu Toplandı

Deniz Turizmi Çalışma Grubu Toplandı

Deniz turizmi çalışma grubu ağustos ayı toplantısını 4 Ağustos Çarşamba günü fiziki ortam ve video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Deniz Turizmi Çalışma Grubu Üyeleri Yunus Can ve Yusuf Ziya Çakır toplantıya katılım sağladı. Toplantının ağırlıklı gündem maddesi turizm bölgelerinde yaşanan yangınlar olurken şube başkanları yangınlarla mücadele kapsamında görüş ve önerilerini Tamer Kıran’a aktardı.

Vira Haber

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