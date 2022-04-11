Deniz Tutkunu Çift 7 Yıl Sürecek Dünya Turuna Çıkıyor

Deniz tutkunu Şahin çifti, evlendiklerinden bu yana 10 yıldır yelkenli bir teknede yaşıyor. Antalya'da yaşayan maceracı çiftin hedefi ise dünya turu.

2018 yılından beri bu yolculuğa çıkmak için hazırlık yapan çift, rotasını da belirledi. Finike'den yelken açılacak, ilk durak ise Yunanistan olacak.

Yolculuk İtalya, Fransa ve İspanya üzerinden devam edecek. Çift, tekneyle 3 okyanus geçecek.

"Perde seçmedik, direkt teknede yaşamaya başladık"

Türkiye'nin tüm kıyılarını gezdiklerini söyleyen Pınar Şahin, "Biz birden denizde yaşamaya başladık. Hiç ev açmadık. Hiç evde yaşama planımız olmadı. Perde seçmedik, direkt teknede yaşamaya başladık" dedi.

18 gün boyunca hiç kara görmeden okyanusu geçeceklerini söyleyen Özkan Şahin ise "İki iki buçuk yıl bize yetecek erzak stokladık. Gitmeden önce sağlık kontrollerimizi yaptırdık. Bunlar çok önemli. Türk bayrağını dünya denizlerinde sallandıracağız, tanıtacağız. Bir şekilde turizm elçisi olacağız" diye konuştu.



Tüm hazırlıklarını tamamlayan Şahin çiftini, Finike'deki dostları yolcu etti. Çiftin dünya turu yaklaşık 7 yıl sürecek.

