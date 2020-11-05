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Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri iptal edildi.

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İDO’dan yapılan açıklamada, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Vira Haber

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