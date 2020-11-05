Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri iptal edildi.
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İDO’dan yapılan açıklamada, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
Vira Haber
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Etiketler : ido, fırtına, marmara denizi
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