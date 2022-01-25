Deniz Ulaşımında Sefer İptalleri Var

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizinde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada’dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den saat 11.00, 15.00 ve 19.00daki seferler yapılamayacak.

BUDO SEFERLERİ İPTAL OLDU

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“07.00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya).”