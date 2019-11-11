Deniz ürünü yiyenlerin yüzde 95'i somon tüketiyor!

Somonu sağlıklı ve lezzetli olduğu için tükettiklerini söyleyen Türk tüketiciler, balığın kalitesine ve kökenine de dikkat ettiklerini belirtiyor.

Türkiye'de balık tüketimi 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11'in üzerinde artış gösterdi. Bu durum Türk tüketicilerin sofralarında sağlıklı ve lezzetli seçeneklere yöneldiğine dair önemli bir gösterge oldu. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi de, kısa bir süre önce Türkiye'de deniz ürünleri ve somon pazarını incelemek üzere, "Türkiye'de Somon Tüketimi Araştırması" düzenledi. Kantar TNS araştırma şirketi tarafından Türkiye'de en çok somon tüketilen iki il olan İstanbul ve Ankara'da yapılan araştırma için 1.500 deniz ürünü tüketicisiyle görüşüldü. Sonuçlar, Türkiye'de somon için çok ciddi bir potansiyel olduğunu ortaya çıkardı.

Tüketiciler daha fazla somon yemek istiyor

Araştırmaya göre, deniz ürünü tüketicilerinin yüzde 95'i somon balığı yiyor. Bu kişilerden yüzde 67'si ayda bir kez ya da daha fazla, yüzde 28'i ise her hafta somon tükettiklerini belirtiyor. Evli çiftler, çocuklu aileler ve kadınlar daha fazla somon tüketiyor. Aynı zamanda Ankaralılar, İstanbullulardan daha çok somon yediklerini ifade ediyor.

Katılımcılardan yüzde 78'i bugün olduğundan daha fazla somon balığı yemek istediğini söylerken diğer deniz ürünlerini değil, tavuk tüketimini azaltarak bunu gerçekleştirmek istediklerine dikkat çekiyor. Bu durum, Türk tüketicilerin sofralarına daha fazla deniz ürünü eklemek istediğini gösteriyor.

Türk tüketiciler somonun nereden geldiğine bakıyor!

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin araştırması, Türk tüketicilerin satın aldıkları ürünün kökenine dikkat ettiklerini de ortaya koyuyor. Buna göre, katılımcıların yüzde 41'i ürünün kaliteli olmasına, yine yüzde 41'i güvenilir bir ülkeden gelmesine önem veriyor. Katılımcıların menşe ülke tercihlerinde ise ilk sırada yüzde 85 ile Norveç yer alıyor.

Türk tüketiciler sağlıklı ve lezzetli olduğu için somon balığı yiyor

Norveç somonu, yüzde 75 ile tadının güzel olması, yüzde 73 ile sağlığa faydaları nedeniyle tercih ediliyor. Sağlık, kadın tüketiciler için daha önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Deniz ürünü yemeye günler öncesinden karar veriliyor!

Somonu sırasıyla balık sırtı fileto, tüm balık ve pirzola olarak tercih eden Türk tüketiciler, deniz ürünü yemeye ise günler öncesinden karar veriyor. Dört katılımcıdan yalnızca biri deniz ürünü almaya aynı gün ya da markette karar verdiğini söylerken diğer katılımcılar ise birkaç gün önce veya haftalık menü planlarına göre deniz ürünü satın aldıklarını belirtiyor. Katılımcılar hafta içi en çok tükettikleri ikinci, hafta sonu ise en çok tükettikleri balığın somon olduğunu söylüyor. Tüketicilerin restorandaki balık seçimlerinde de somon ilk sırayı alıyor.

‘Türk tüketiciler bilinçli seçim yapıyor’

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Anette Grøttland Zimowski, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'de özellikle son yıllarda Norveç somonuna yönelik ilginin hızla arttığını dile getiren Zimowski, "Norveç somonu 130 ülkeye ihraç ediliyor ve dünya genelinde her gün 14 milyon öğünde tercih ediliyor. Bu yıl şu ana kadar Norveç'ten Türkiye'ye yönelik somon ihracatı 4600 tona ulaşarak yüzde 18,5 artış gösterdi. Türk tüketicilerin somonun tadı ve sağlıklı oluşunun yanı sıra kalitesi ve kökenini de dikkate alması sevindirici bir gelişme, bu oldukça bilinçli bir seçim. Sürdürülebilir çevresel balıkçılıkta dünyanın bir numarası olan Norveç'te yetiştirilen somon, yüzde 85 gibi büyük bir oranla büyük şehirlerde yaşayan Türk tüketicilerin tercihlerinde ilk sırada yer alıyor. Üstelik bu oran her geçen yıl büyük şehirlerin dışında da artış gösteriyor. Bu büyüme, somon tüketiminin önümüzdeki yıllarda yalnızca büyük şehirlerde değil, ülke genelinde de yaygınlaşacağına dair bizlere önemli ipuçları veriyor" dedi.

Vira Haber