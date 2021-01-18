Deniz Yoluyla Küresel Kömür Ticareti Yüzde 11 Azaldı

Küresel deniz yoluyla kömür ticareti 2020’de yaklaşık yüzde 11 oranında düştü.

Enerji Günlüğü’nün haberine göre Alman kömür ithalatçıları örgütü Verein der Kohlenimporteure (VDKi), 2020 yılında koronavirüs krizi nedeniyle sanayi kullanımının düşük olması sonucu, küresel deniz yoluyla kömür ticaretinin yaklaşık %11 düştüğünü açıkladı. VDKi verilerine göre, 2019'da 1,233 milyar ton olan küresel deniz yoluyla kömür ithalat ve ihracatı, 2020'de 1,098 milyar tona geriledi.

Çelik yapımı için kullanılan kömür ticareti %8,7 düşerek 270 milyon ton, elektrik üretimi için kullanılan kömür ticareti ise %11,6 düşerek 828 milyon ton oldu.

VDKi'ye göre Avrupa'da doğal gazın ucuz seçenek haline gelmesi ve emisyon önlemleri nedeniyle kömür kullanımı azaldı. Almanya'da kömür ithalatı 2020'de %24 düşerken 2021'de %18,6 daha düşmesi bekleniyor.

Vira Haber