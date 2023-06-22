Denizaltıyı Arama Çalışmalarında Kritik Saatler

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği belirtildi.

Seslerin denizaltıya ait olup olmadığı henüz kesinleşmezken, söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ve bölgedeki aramalarda henüz olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi.

Öte yandan ABD Sahil Güvenliği, 5 kişinin bulunduğu denizaltıda 28 saatlik oksijen kaldığı bilgisini paylaştı.