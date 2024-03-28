Denizci Fenerbahçeliler Derneği İftar Yemeğinde Buluştu                  

DTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Barış Türkmen’in öncülüğünde kurulan Denizci Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve denizci Fenerbahçeliler 27 Mart 2024 Çarşamba akşamı Fenerbahçe’deki Bedri Usta’da verilen iftar yemeğinde buluştular. İftar yemeğine; İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Görgün, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Young Shipping Professionals Başkanı Yiğit Çiçek, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şahin, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Türkantos başta olmak üzere sektörün önde gelen temsilcileri katıldılar.

2018 yılında 10-15 kişilik bir whatsapp gurubu ile başlayan, bugün bir derneğe dönüşen birlikteliği derneğin kurucu üyesi ve gecenin de ev sahipliğini yapan Serhat Barış Türkmen kısaca anlattı.

Barış Türkmen; “2018 yılında başlayan bir whatsapp gurubu ile başlayan birliktelik bugün bir derneğe dönüştü. Şu anda 610 kişiye ulaştık. 22 Mart’ta resmi olarak dernek olduk. Derneği 36 kurucu üyeyle hayata geçirdik. Güçlü bir dernek olmak istiyoruz. Kurucu üyelerimiz maddi olarak da derneğimize katkıda bulundular. Şimdi de yasal prosedürü bekliyoruz. Sonrasında dernek hesabımız açılacak. Sizler de üyelik aidatlarını ödeyerek derneğimize üye olabileceksiniz. Önce armatörler olarak çıktığımız yolda şimdi sektörün bütün segmentleri olarak bir araya geldik. Denizciliği seven, denizcilikten ekmeğini kazanan herkes yanımızda. Gururluyuz, çok güçlü ve büyük bir dernek olma yolunda başarılı bir şekilde ilerleyeceğimize eminim. İftardan sonra kurucu üyelerimizi de size tek tek takdim edeceğim. Hayırlı iftarlar diliyorum” dedi.

Sektörün önemli isimlerinin katıldığı gecede herkese bir de kitap hediye edildi. Murat Şeker, Çağdaş Dinç ve Ali Tanrıverdi tarafından hazırlanan “Ya İstiklal Ya Ölüm” Fenerbahçe Harington Kupası’nı nasıl kazandı? isimli kitabın yazarları da iftar yemeğine davetliydi.

Herkesin iftarını açmasının ardından Serhat Barış Türkmen derneğin kurucu üyelerine tek tek mikrofonu uzattı, kurucu üyeler de tek tek kendilerini tanıttılar ve mesajlarını aktardılar. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’a mikrofon uzatılınca Kıran, Fenerbahçeli denizcileri ayağa kaldıran bir tezahüratla salonu coşturdu. Marşlar eşliğinde devam eden gecede Serhat Barış Türkmen, derneğe üye olmak isteyen denizci Fenerbahçelilerin sormak istedikleri bir konu olduğunda kendisine ya da kurucu üyelere ulaşabileceklerini söyledi.

Gece denizci Fenerbahçelilerin sıcak sohbetleri ile devam etti.

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