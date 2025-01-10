Denizci Fenerbahçeliler Derneği, Özel Film Gösteriminde Bir Araya Geldi

Dernek Başkanı S. Barış Türkmen’in ve Yönetmen Murat Şeker’in, Fenerbahçe tribünlerinden gelen dostlukları sayesinde, yapımcı, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla derneğe özel bir film gösterimi organize edildi.

Etkinliğe katılım yoğun olurken, başrol oyuncularının birçoğunun koyu Fenerbahçeli olması, geceye ayrı bir anlam kattı. Film serisinin yedinci filmini tek renk, tek yürek anlayışıyla hep birlikte keyifle izleyen katılımcılar, hem Fenerbahçe ruhunu hem de dernek dayanışmasını yaşama fırsatı buldu.

Denizci Fenerbahçeliler Derneği, yardım ve bağış kampanyalarının yanı sıra sosyal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Denizcilik ve Fenerbahçe ruhunu birleştirerek daha sık bir araya gelmeyi ve birlikte üretmeyi hedefleyen dernek, bu tür organizasyonlarla topluluk dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyor.

Vira Haber