Denizci Fenerbahçeliler Fenerbahçe’de Buluştu

Denizci Fenerbahçeliler, 25 Kasım 2022 Cuma akşamı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel’de DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizci Fenerbahçeliler Derneği’nin kurulduğu zaman yeni başkanı olacak Serhat Barış Türkmen öncülüğünde düzenlenen gecede bir araya geldiler.

Covid-19 nedeniyle bir süredir herhangi bir etkinlikte bir araya gelemeyen “Denizci Fenerbahçeliler” düzenlenen gecede şarkılar ve marşlar eşliğinde çok eğlendiler. Gerek denizcilik sektörünün çatı kuruluşu İMEAK DTO’nun yönetimindeki isimler, gerek Armatörler Birliği’nin önemli isimleri, KOSDER, TÜRKKAPDER gibi denizcilik sektörünün önemli sivil toplum kuruluşları, denizcilik sektörünün önde gelen Fenerbahçeli temsilcileri ve basın mensupları düzenlenen gecede bir araya gelerek hem eğlendiler, hem de önümüzdeki süreçte neler yapacaklarını konuşular ve fikir alışverişinde bulundular.

Geceyi düzenleyen ve dernekleşme aşamasında ciddi çalışmalar yürüten DTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Barış Türkmen yemeğin açılışında kısa bir konuşma yaptı. Türkmen konuşmasında; geceye katılanlara teşekkür etti ve şunları söyledi: “Tüzüğümüz hazır ve Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde en kısa zamanda resmi bir dernek için başvuracağımızı belirttik. Hem Fenerbahçemiz, hem de sektörümüz için tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Elimizi hep beraber taşın altına koymamızın tam zamanı. Denizcilik camiasının ilk “Denizci Fenerbahçeliler Derneği olacağız”. Her şeyin öncüsü Fenerbahçe’dir, bunu unutmayalım. Burada da öncülüğümüzü göstereceğiz”.

Serhat Barış Türkmen'in ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin de kısa bir konuşma yaparak çıktıkları yolda, “Denizci Fenerbahçelilere” başarılar diledi.

Gece şarkılar ve marşların ardından, hazırlanan özel pastanın kesilmesiyle sona erdi…