Denizci Öğrenciler Derneği’ne 15 Yıl Aradan Sonra Kadın Başkan

Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Can SERBEST’in yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan AKIN, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fatih YAZAR, Divan Kurulu Yazmanı Kubilay Can OVACILLI, Divan Kurulu 2. Yazmanı Yaşar ÇAVDI’nın konuşmalarıyla Genel Kurul Toplantısı devam etti. Ardından, Yönetim Kurulu aday listesi tanıtıldı.

Tek aday listesinin olduğu Genel Kurul'da oy birliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Açelya KARA Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 25 yıldır varlığını süren Denizci Öğrenciler Derneği’nin 15 yıl aradan sonra ikinci kadın başkanı olarak seçilen KARA ve ekibi gelişen denizcilik sektörü içinde çoğunluğunun hala erkek yöneticilerden oluştuğu kuruluşların yanında genç neslin farkını ortaya koydu. DÖDER yönetiminin kendilerini tanıtan konuşmalarının ardından tüm denizcilik okullarının birlik içinde daha çok çalışarak okullarını ve derneklerini denizcilik sektörü içerisinde üst seviyelere taşıyacaklarını söyleyerek, bu bayrak yarışının layığıyla devam etmesi için tüm kabiliyetlerini ortaya koyarak ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verdiler.

Genel Kurul’da oy birliği ile Yönetim Kurulu listesi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı Açelya KARA

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlknur İrem BULMUŞ

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Burcu ÖZEL

Yönetim Kurulu Saymanı Emirhan KURT

Yönetim Kurulu Üyesi Berktuğ AKKOL

Yönetim Kurulu Üyesi Gönül BERBER

Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Emre BAŞ

Denetleme Kurulu Başkanı Deniz YAĞCI

Denetleme Kurulu Üyesi Caner BUTUŞ

Denetleme Kurulu Üyesi Abdullah Efe VAROL



Denizci Öğrenciler Derneği 25. Dönem Olağan Genel Kurulu’na ev sahipliği yapan Gemi Mühendisleri Odası’na teşekkür ederiz.

Vira Haber