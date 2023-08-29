Denizci Öğrenciler Derneği’ne 15 Yıl Aradan Sonra Kadın Başkan
Denizci Öğrenciler Derneği’nin (DÖDER) 25. Dönem Genel Kurulu, 27 Ağustos Pazar günü İstanbul Gemi Mühendisleri Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Can SERBEST’in yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan AKIN, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fatih YAZAR, Divan Kurulu Yazmanı Kubilay Can OVACILLI, Divan Kurulu 2. Yazmanı Yaşar ÇAVDI’nın konuşmalarıyla Genel Kurul Toplantısı devam etti. Ardından, Yönetim Kurulu aday listesi tanıtıldı.
Tek aday listesinin olduğu Genel Kurul'da oy birliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Açelya KARA Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 25 yıldır varlığını süren Denizci Öğrenciler Derneği’nin 15 yıl aradan sonra ikinci kadın başkanı olarak seçilen KARA ve ekibi gelişen denizcilik sektörü içinde çoğunluğunun hala erkek yöneticilerden oluştuğu kuruluşların yanında genç neslin farkını ortaya koydu. DÖDER yönetiminin kendilerini tanıtan konuşmalarının ardından tüm denizcilik okullarının birlik içinde daha çok çalışarak okullarını ve derneklerini denizcilik sektörü içerisinde üst seviyelere taşıyacaklarını söyleyerek, bu bayrak yarışının layığıyla devam etmesi için tüm kabiliyetlerini ortaya koyarak ellerinden geleni yapacaklarına dair söz verdiler.
Genel Kurul’da oy birliği ile Yönetim Kurulu listesi şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu Başkanı Açelya KARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlknur İrem BULMUŞ
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Burcu ÖZEL
Yönetim Kurulu Saymanı Emirhan KURT
Yönetim Kurulu Üyesi Berktuğ AKKOL
Yönetim Kurulu Üyesi Gönül BERBER
Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Emre BAŞ
Denetleme Kurulu Başkanı Deniz YAĞCI
Denetleme Kurulu Üyesi Caner BUTUŞ
Denetleme Kurulu Üyesi Abdullah Efe VAROL
Denizci Öğrenciler Derneği 25. Dönem Olağan Genel Kurulu’na ev sahipliği yapan Gemi Mühendisleri Odası’na teşekkür ederiz.
Vira Haber
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