Denizci STK’lar ‘Seyir Emniyeti’ İçin Bir Araya Geldi

29 Kasım Çarşamba günü ilki yapılan toplantıda öncelikle; 19 Kasım'da Kafkametler gemisinin batmasıyla ve ardından yaşanan diğer kazalarla Ülkemiz ile sektörümüzün gündeminin ilk sırasında yer eden deniz kazaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca; söz konusu olumsuz durumlar ile can kayıplarının önüne geçilmesi ve denizde seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve güvenliğinin en iyi hale getirilmesi için katılımcı STK'ların katkı sunduğu ortak bir çalışma yapılarak, nelerin uygulanması gerektiği konusunda tavsiye niteliğinde kılavuz hazırlanmasına ilişkin fikir birliğine varıldı.

Vira Haber