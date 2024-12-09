Denizciler İTÜ DEFAMED Geleneksel Balık Gününde Buluştu

Geleneksel balık gününe İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan ve İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Ufuk Teker’in ev sahipliğinde düzenlenen 141’inci Balık Günü’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Müh. Durmuş Ünüvar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Koray Karagöz ile denizcilik STK’larının temsilcileri, mezunlar ve öğrenciler yer aldı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Ufuk Teker, Geleneksel Balık Günü etkinliğinde anlamlı bir konuşma yaptı. Teker, etkinliğin yalnızca bir organizasyon olmadığını vurgulayarak, birlikteliğin ve mezunların dayanışmasının önemine dikkat çekti.

"Geleneksel Balık Günü Bizim İçin Çok Anlamlı"



"Geleneksel Balık Günü bizler için çok anlamlı bir gündür. Sıradan bir organizasyon veya yılda bir defa zoraki bir birliktelik olarak adlandırılamaz. DEFAMED olarak biz her yıl ne yaparsak mezunları daha iyi ağırlarız, nasıl daha rahat ettiririz diye gayret gösteriyoruz. Umarım bu yıl diğer yıllardan daha iyi ağırlarız sizleri. Bugün etkinlikler, mezunların bir araya gelmesinin yanı sıra mezuniyetinin 40., 50. ve 60. yıllarını kutlayan kıymetli ağabeylerimizi onurlandırmak için de bir vesile olmaktadır."

"Denizcilik Sektörü Okuldan Hiçbir Zaman Elini Çekmemiştir"



Teker, denizcilik sektörünün fakülte ile olan güçlü bağını ve mezunların dayanışmasını şu sözlerle dile getirdi:

"Dernek ile fakülte yönetimi çok uyumlu bir süreçten geçmektedir. Bu okulun mezunları ve denizcilik sektörü, okuldan hiçbir zaman elini çekmemiştir. Ulvi amaçlarla en iyi seviyede bir denizcilik eğitimi verilmesini hedefleyerek hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlardır."

Fakülteye yapılan katkılara değinen Teker, yatılılık geleneğinin korunması için hayata geçirilen projelerden örnekler verdi. Yatakhanenin yeniden inşasında emeği geçen bağışçılara ve kurumlara teşekkür ederek, onların adlarının yaşatılacağı bir anma anıtı planladıklarını belirtti.

"İyi Ki YDO’luyum, İyi Ki YDO’lusunuz"

Teker konuşmasını şu duygusal sözlerle tamamladı:

"Böylesine köklü bir camianın mensubu olan sizlere, Dernek Başkanı olarak teşekkür ediyorum. İyi ki YDO’luyum, iyi ki YDO’lusunuz. Bugün 40., 50. ve 60. yılını kutlayan kıymetli ağabeylerimizin genç arkadaşlara meşalelerini teslim etmesi, onların açtığı yoldan ilerlenerek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum."

DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, konuşmasında eğitime yapılan yatırımların sektörel kalkınmanın temel taşı olduğunu vurguladı. “Türk denizcilik sektörü, gemi inşaatı ve yan sanayi, liman işletmeciliği, lojistik ve eğitim gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek dönüşüm projelerine öncelik vermemiz gerekiyor,” dedi.

Bayrak, DTO’nun özellikle denizcilik fakültelerinin ihtiyaçlarına yönelik projelere destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Denizcilik eğitiminde uygulamalı öğrenimin önemi büyük. İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin simülatörleri ve diğer uygulamalı eğitim alanları için sağladığımız destek, geleceğin denizcilerini yetiştirmek adına yaptığımız katkılardan sadece biri. Ayrıca, yurt dışındaki denizcilik akademisyenlik programlarına ve öğrencilerin staj olanaklarına destek sağlıyoruz. Eğitim yatırımları sayesinde Türk denizcilik sektörü daha güçlü bir konuma ulaşacak.”

Bayrak ayrıca, mavi ekonomi kapsamında Türkiye’nin çevre dostu denizcilik politikalarını benimsemesi gerektiğine dikkat çekti. “Karbon salınımını azaltan ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen projelere yönelmeliyiz. DTO olarak, bu konuda öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

“Kıyı Emniyeti, Stratejik Gücümüz”

Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türk denizcilik sektörünün hem ulusal hem de uluslararası alanda daha güçlü bir yapıya kavuşması için gerekli düzenlemelerin sürdüğünü ifade etti. Ünüvar, STCW Sözleşmesi kapsamında eğitim standartlarını sürekli geliştirdiklerini ve Türkiye’nin “beyaz bayrak” statüsünü koruyarak ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ünüvar, denizcilik sektöründe altyapı yatırımlarının stratejik önemine de değinerek şu açıklamaları yaptı:

“9 Temmuz’da yapılan yasal düzenleme ile Türk Boğazları’nda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilmesi yasalaştı. Bu adım hem Türk boğazlarının güvenliğini artıracak hem de stratejik gücümüzü pekiştirecek. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de KKTC’ye yönelik gemi trafik hizmetleri sisteminin yerli ve milli yazılımlarla kurulması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.”

Eğitim ve altyapı yatırımlarının yanı sıra çevre dostu denizcilik politikalarının önemine değinen Ünüvar, “Yeşil liman uygulamaları ve düşük emisyonlu yakıtlar gibi alanlarda Türkiye’yi lider ülkeler arasına sokmak için çalışıyoruz,” dedi.

Eğitim ve Teknoloji Vurgusu

Etkinlik boyunca DTO ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri, denizcilik sektöründe eğitim ve teknolojinin bir arada ilerlemesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yeni nesil denizcilik teknolojilerinin kullanımı, sürdürülebilirlik hedefleri ve nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç, yapılan konuşmalarda öne çıkan başlıklar oldu.

Katılımcılar, denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirecek gençlere güvenlerini dile getirirken, sektörel iş birliğinin ve dayanışmanın artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vira Haber