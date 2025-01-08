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"Denizciler Korosu" Yeni Yıl Konserine Hazırlanıyor

"Denizciler Korosu" Yeni Yıl Konserine Hazırlanıyor

Çamlıca Musiki Derneği tarafından organize edilen ve Şef Ayhan Haksal yönetimindeki "Denizciler Korosu", 2025 Yeni Yıl Konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

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18 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 16.00’da, Piri Reis Üniversitesi Rıdvan Kartal Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan konser, sanatseverlere zengin bir repertuvar sunacak. Konserin sunuculuğunu Oya Haksal üstlenecek.

Program iki bölümden oluşacak ve Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri dinleyicilerle buluşacak. İlk bölümde “Safalar Getirdiniz Safa Geldiniz Dostlar”, “Bir Vefasız Yâre Düştüm”, “Şişli’de Bir Apartman” gibi eserler seslendirilirken, ikinci bölümde ise “Elveda Gençliğim”, “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın”, “Rüya Gibi Her Hatıra” gibi unutulmaz parçalar yorumlanacak.

Müzikseverler, konseri canlı olarak izlemek için Piri Reis Üniversitesi’ne davetlidir. Keyifli bir müzik şöleni için bu özel etkinliği kaçırmayın.

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Vira Haber 

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