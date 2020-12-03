''Denizciler Öncelikli Aşılanacak Meslek Grubuna Dahil Edilmeli''

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle 300 bini aşkın denizcinin denizlerde mahsur kalmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, mevcut olağan üstü duruma rağmen görevlerini kesintisiz sürdüren tedarik zincirinin kilit taşı denizciler için bazı önlemler alınmış olsa da gemilerde görev süresini tamamladığı halde eve dönemeyen ve göreve hazır olduğu halde gemisine katılamayan 300 bin deniz emekçisinin mağdur olduğu belirtildi.

DENİZCİLERE AŞILAMADA ÖNCELİK VERİLMELİ

Dernek açıklamısında, “Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği olarak, değişik makamlarca konu ile alakalı girişimlerimiz olmakla birlikte, talebimiz deniz emekcisi meslekdaşlarımızın gemiden ve gemiye transferlerinin kolaylaştırılmalı ve aşılanacak öncelikli meslek grubuna dahil edilmeleridir” denildi.

Vira Haber