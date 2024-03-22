Denizciler ONURSAN'ın İftar Davetinde Buluştu

Onursan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur’un ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetine başta Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gülcek, Serhat Barış Türkmen, Burak Akartaş, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan başta olmak üzere denizcilik sektöründeki STK’ların başkan ve yöneticileri ile sektörün önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

İftar yemeği öncesi konuşma yapan Onursan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur, “19 yıldır geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar davetlerimize covid nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. O günleri geride bıraktık. Yine bir iftar yemeğinde beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin 109. yılına vurgu yapan Onur, “Bu büyük zaferin bize öğrettiklerini unutmayarak birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlar inşa etmeyi diliyoruz. Yüzbaşı Hakkı ve mayın grup komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey komutasındaki Nusret Mayın Gemisi, elde kalan son 26 mayını boğaza döşeyerek Türk’ün azmini ve Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Zaferimizi bir kez daha gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber