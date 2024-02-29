Denizcilerin ‘Kara’ Buluşmasından Ekonomiye Büyük Katkı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarı 8 gün boyunca 50 binden fazla kişi ziyaret ederken, fuar süresince gelecek yıllar için de yeni siparişler alındı. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından düzenlenen fuarın sektörü tek çatı altında buluşturduğunu vurgulayan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Fuarımız, 3 milyar Euro’luk büyüklüğe ulaşan sektörümüze ve ekonomiye büyük bir katkı sağladı.” dedi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen, tekne ve yat sektörünün buluştuğu Bosphorus Boat Show sona erdi. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)’nin desteği ve ana sponsorluğunda, YATED tarafından ED Fuarcılık iş birliği ile karada düzenlenen fuarda; 600’den fazla tekne görücüye çıktı. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük fuarı olan Bosphorus Boat Show’u 8 günde 50 bin kişi ziyaret ederken, fuar boyunca hem sergilenen teknelerin satışları gerçekleştirildi hem de gelecek dönemler için yeni siparişler alındı. 45 bin metrekarelik net alanda motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden küçük teknelere, deniz motorlarından tekne ekipmanlarına kadar sektörün tüm bileşenlerinin, fuarda buluştuğuna dikkat çeken YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Fuarda; 250’den fazla katılımcı, 1500’den fazla marka sergilendi. Türkiye’nin büyüyen sektörleri arasında ilk sıralarda yer alan tekne ve yat sektörü olarak, fuarda katılım ve sergilenen tekne sayısı bakımından da rekora imza attık. Fuarımız, 3 milyar Euro’luk büyüklüğe ulaşan sektörümüze büyük bir katkı sağladı. Sektörü tek çatı altında toplayan fuarımız, ekonomiye de ciddi bir katkı verdi. Fuarımızda gelecek yıllar için de birçok sipariş alındı. Gelecek yıllarda da YATED olarak Bosphorus Boat Show fuarımızı düzenleyemeye devam edeceğiz. Sektörümüzün daha ileriye gitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Vira Haber