Denizcilik Sektörü Açısından Lojistiğin Önemi, Öğrencilere Anlatıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından 4 Nisan Pazartesi günü meclis salonunda düzenlenen derste Oda'nın Eğitim Birimi Müdürü Kaptan Vurgun Karayel, önce öğrencilere İMEAK DTO'yu tanıttı. Ardından da faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.

Karayel, Ukrayna - Rusya savaşı dolayısı ile bölgede bulunan gemiler, yaşanan sıkıntılar ve mayın tehditlerine kadar birçok konunun İMEAK DTO tarafından takip edildiğini kaydetti.

Ders boyunca öğrencilere deniz ticareti ve denizcilik sektörü açısından lojistiğin önemi anlatıldı.

Vira Haber