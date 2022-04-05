Denizcilik Sektörü Açısından Lojistiğin Önemi, Öğrencilere Anlatıldı
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Bölümü Öğrencileri ve Doç. Dr. Şefik Memiş’in katılımıyla Makro Ekonomi Dersi Etkinlikleri Çerçevesinde İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda ders yapıldı.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından 4 Nisan Pazartesi günü meclis salonunda düzenlenen derste Oda'nın Eğitim Birimi Müdürü Kaptan Vurgun Karayel, önce öğrencilere İMEAK DTO'yu tanıttı. Ardından da faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.
Karayel, Ukrayna - Rusya savaşı dolayısı ile bölgede bulunan gemiler, yaşanan sıkıntılar ve mayın tehditlerine kadar birçok konunun İMEAK DTO tarafından takip edildiğini kaydetti.
Ders boyunca öğrencilere deniz ticareti ve denizcilik sektörü açısından lojistiğin önemi anlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : İMEAK DTO, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Lojistik
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