"Denizcilik Sektöründe Kadınların Rolü ve Cinsiyet Eşitliği"
İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği 75. Kuruluş yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini konuşuyor.
A+A-
Denizcilik sektöründeki kadınların rolü ve cinsiyet eşitliği konularını ele alan seminer serisinin ilk halkası, 7 Mart 2024 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Kozyatağı Kültür Merkezi gerçekleşecek konferansta konuşmacılar arasında Dilruba D. Söylemez, Nilgün Bal, Gözde Turan Sarı, Elif Karaman Sümer yer alıyor.
Katılım için bilgi almak isteyenler, info2@itüdefamed.org.tr veya 0532 396 96 19 telefon numarası üzerinden irtibat kurabilirler.
Vira Haber
Bu haber toplam 119 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.