Denizcilik Sektörünün Devleri İstanbul’da Buluştu: Bosphorus Shipbrokers' Dinner'da Görkemli Gece

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Bosphorus İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, dünya çapında 2.500 deniz profesyoneli bir araya geldi.

Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Büyükelçi Hayri Suat Aka, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, DTO yönetim kurulu üyeleri, Türk Armatörler Birliği (TAB) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç başta olmak üzere bürokratlar, sektörün dünya çapında duayeni Prof. Dr. Hercules Haralambides, birçok sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri, Gemi Brokerleri Derneği başkan ve yöneticileri, sponsor kuruluşların yöneticileri ve dünya çapında birçok broker katıldı.

“Medeniyetler Şehri Güzel İstanbul’umuz”

Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şahin açılış konuşmasında, “Denizcilik sevdalıları olarak medeniyetler şehri güzel İstanbul’umuzda siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz” dedi. Şahin, katılımcılara ve etkinliğe katkıda bulunan sponsorlara teşekkür ederek, GBD'nin denizcilik camiasını en iyi şekilde temsil etme kararlılığını vurguladı.

Organizasyonda söz alan Prof. Dr. Hercules Haralambides, Bosphorus Shipbrokers’ Dinner’ın yarattığı dinamizmin gelecekte harika işlere imza atılacağını belirtti. Haralambides, “Burada olmaktan gerçekten keyif alıyorum ve yeni kurulan Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) Türkiye’ye ve Gemi Brokerleri Derneği’ne iyi dileklerimi sunuyorum. Bu önemli dönüm noktasından harika işler çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Tamer Kıran: “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise Türkiye’nin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerini yaşatarak yoluna sağlam adımlarla devam ettiğini belirtti. Kıran, dünyadaki huzursuzlukların sona ermesini ve en kısa sürede barış ve güven ortamının kurulmasını beklediklerini ifade etti.

“Türk denizcilik sektörü, 21. yüzyılın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor”

Kıran, Türk denizcilik sektörünün son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, “2024 itibarıyla, Türk sahipli şirketlerin kontrolündeki filo, yaklaşık 50 milyon DWT toplam kapasiteyle dünyada 12. sırada. Tersanelerimiz, dünya çapında tanınan yüksek kaliteli gemi inşa hizmetleri sunuyor. Limanlarımız, modern altyapı ve hizmet kalitesi ile hızla bölgesel lojistik merkezleri haline geliyor. Sahip olduğumuz bilgi, yetenek ve uzmanlıkla Türk denizcilik sektörü, 21. yüzyılın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor” dedi.

Kıran, etkinliğe katılan misafirlere teşekkür ederek, “Bu harika etkinliği düzenledikleri için özellikle GBD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şahin ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak bu tür girişimleri desteklemekten gurur duyuyoruz ve İstanbul’un önemli bir denizcilik merkezi haline gelmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından organizasyonun altın, gümüş, bronz ve dijital sponsorlarına plaketleri sunuldu. Yunanistan Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nikos Marmatsouris’in doğum günü de sahnede kutlandı.

Denizcilik sektörünün 2 yılda bir gerçekleşen bu prestijli organizasyonu, yurt içi ve yurt dışından 2.600’den fazla davetliyi bir araya getirdi. Etkinlik, kokteyl ile başlayıp konuşmalar ve plaket töreni ile devam etti. Gecenin sonunda düzenlenen konserle etkinlik sona erdi.

Etkinliğin Sponsorluk Destekçileri

Onur Sponsoru: İMEAK Deniz Ticaret Odası

Altın Sponsorlar: MCE Kargo, Marshall Islands Registry, AKT Law Firm, Spring Marine, Zeymarine, Güneş Shipping, Transbosphor Maritime, Esenyel Partners, Ülgen Maritime Logistics, Aqua Chartering, 2K Shipping Company, Kınay, Arion Commodities, Statü, Sidra Line, Gulf Bulk Shipping.

Gümüş Sponsorlar: Pegasus Denizcilik, Poseidon Marine, Yağcı Shipping, Veysel Vardal Shipping, AnkaChart, SBM Shipping, Eksen Chartering & Transport, Bulk Atlantic Inc., Kalya Shipping, İmza Marine, Platin Shipping & Trading, MTS Shipping & Trading, Medkon Group, Beşiktaş Shipping, YMN Tanker Deniz İşletmeciliği, Molina Project & Shipping, Platin Shipping.

Bronz Sponsorlar: Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, Batı Nakliyat, Akson Bosa Chartering Co., Süvari Gemi Kiralama, Duo Shipping, Gemini Chartering & Trading, Hanbulk Chartering, Forsa Shipping & Trading, Unerco, Idea Logistics, Unique Bulk Carrier, Core Shipping, Gündem Shipping & Shipyard, Ideal Shipbrokers, ARKAS Bunker, Weships, Battal Marine, TQ Group, SNS Uluslararası Nakliyat, Bita Shipping.

Dijital Medya Sponsorları: Containerland, Pozitif Bilgisayar









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