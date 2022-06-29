Denizcilik Sektörünün Nabzı İstanbul'da Atacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Zirve'de lojistik anlamda kavşak noktası olan Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki mevcut kapasitesi ile geleceğe yönelik planlamalarının ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Zirve kapsamında Türk Denizcilik Sektörü Vizyonu: Türk Filosunun Geliştirilmesi, Gemi İnsanı İstihdamı: MLC Sözleşmesinin Etkileri, Lojistik Odağında Deniz Yapıları Altyapısı ile Jeopolitik Gelişmeler ve Mavi Vatan olmak üzere 4 ana oturumun gerçekleştirileceği belirtildi.

Zirve'de, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin başkanları ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerini aktaracakları bilgisine yer verilen açıklamada, Zirve'nin Türk denizciliğine önemli katkı sunacağı vurgulandı.

Açıklamada, denizcilik sektöründe dünya genelinde öneme sahip yabancı konuşmacıların, dünya gündeminde yer alan gelişmeleri ve Türkiye'nin dünya denizciliği için önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacakları ifade edildi.

Türkiye'nin denizcilik sektöründe uluslararası alanda etkinliğini artıracağı ve daha fazla söz sahibi olacağı değerlendirmesi yapılan açıklamada, Zirve'nin olası çıktılarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Dünya denizciliğine ülkemiz tarafından daha etkin bir şekilde yön verilecek. Güçlü, yenilikçi, güvenli, çevreye duyarlı ve maliyet etkin bir Türk deniz ticaret filosu yolunda önemli yol haritaları belirlenecek. Finans sektörü ile denizcilik sektörü daha etkin iş birliği içerisinde çalışarak geleceğe yönelik atılacak adımlarda ortak hareket edecek. Bu sayede ekonomimizde direkt ve dolaylı önemli kazanımlar elde edilecek. Dünya denizciliğine önemli bir katkıda bulunan Türk gemi insanlarının nitelik ve niceliğinin artırılmasıyla birlikte, bu gemi insanlarımızın yaşadıkları sorunlar çözüme kavuşturulacak. Limanlar, tersaneler, marinalar, balıkçı barınakları, açık deniz platformları gibi deniz yapıları ile bunların iç bölgelere bağlantılarına ilişkin alt-üst yapı yatırımlarına yönelik olarak lojistik master planı çerçevesinde planlamalar yapılacak. Mavi Vatan'ımızda her türlü ekonomik, ticari, askeri ve politik hak ve menfaatlerimizdeki kararlılığımız vurgulanarak, belirlediğimiz stratejilerimiz doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar icra edilecek."

Öte yandan, Zirve'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.