Denizcilik sektörünün uluslararası buluşmasının yeni tarihi belirlendi!

Türkiye’nin tek gemi inşa ve yan sanayi fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul, 11-14 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 17. defa sektörün yerli ve global paydaşları için kapılarını açmaya hazırlanıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası adına düzenlenen 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı - Expomaritt Exposhipping İstanbul, "Tuzla Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi"nin yıkım kararı sebebiyle tarih, 11-14 Ekim 2023’e ertelenmişti ve yeni tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilme kararı alındı. Expomaritt Exposhipping, ziyaretçilerini ve katılımcılarını sektörün tek ve en büyük buluşmasına çağırıyor!

Türkiye’nin finans ve endüstri anlamında merkezi olan İstanbul, dünya çapında da önemini yüzyıllardır koruyan bir ticaret merkezi. Expomaritt Exposhipping İstanbul, kentin bu stratejik coğrafi konumundan beslenen ve yetmişi aşkın ülkeden binlerce insanı gerek ticari gerek dokusuyla medeniyetler boyu önemini korumuş bir şehirde, İstanbul'da buluşturan global bir etkinlik. Türkiye'nin tek gemi inşa ve yan sanayi fuarı, katılımcılarına ve ziyaretçilerine sayısız fırsat ve potansiyel işbirlikleri sunuyor. Özellikle yeni konumuyla uluslararası bir fuar olma yolunda büyük bir adım atılmış olup yabancı ziyaretçilerin bu merkezi konumda büyük bir ivmeyle artışa geçeceği öngörülüyor.

Vira Haber