Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Beşiktaş'ta Kutlandı

Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve denizcilik sektörü paydaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan programda İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, açılış konuşmasını yaptı.

1 Temmuz tarihinin 1926 yılından itibaren denizciler için çok özel bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, 815 sayılı “Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkındaki Kanunu”nun 1926’da yürürlüğe girdiğini hatırlatarak; Türk gemileriyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kabotaj imtiyazı tanındığını kaydetti.

Tamer Kıran konuşmasının devamında: “Kabotaj Kanunu ile Türk liman ve iskeleleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı münhasıran Türk bayrağı taşıyan gemilere verilerek millileştirilmiş, dahildeki her türlü denizcilik faaliyetinin Türk vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılması kabul edilmiştir. Yüzlerce yıldır yabancılara verilen imtiyazları sona erdiren önce Lozan Anlaşması ardından Kabotaj Kanunu ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız için değil, aynı zamanda denizciliğimizin hızla gelişmesi için de çok önemli adımlar atılmıştır. Kabotaj Kanunu’ndan 10 yıl sonra 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile de Türkiye’nin egemenlik haklarındaki bütünlük çok daha anlamlı tesis edilmiştir” diye konuştu.

Türkiye’nin çok önemli bir coğrafyada jeo-stratejik ve jeo-ekonomik konuma sahip olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, son yıllarda yaşanan ticaret savaşları, Covid-19 salgını ve ardından başlayan Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı’nın kara sınırlarında etkili olduğu kadar; deniz kıta sahanlıkları ve münhasır ekonomik alanlarda yaşanan gelişmelerin de Kabotaj ve Denizciliğin önemini ortaya çıkardığını belirtti.

Tamer Kıran: “Türk Denizciliğinin Geldiği Noktadan Gurur Duyuyoruz”

Denizcilik sektörünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Tamer Kıran, “Son yıllarda Türk denizciliğinin geldiği noktadan gurur duyuyoruz. Bugün itibarıyla sahip olduğumuz imkân ve kabiliyetlere rağmen bunlardan çok daha fazlasını yapabiliriz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi, yetenek ve tecrübe dikkate alındığında, Türk Denizcilik Sektörümüzün ve Deniz Endüstrimiz bölgemizde 21. yüzyılın parlayan yıldızı olma potansiyeline çok büyük ölçüde sahiptir” değerlendirmesinde bulundu.

Tamer Kıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere denizcilik tarihine iz bırakan ve ebediyete intikal eden denizcileri rahmetle anarak, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Ali Yerlikaya: “Kıyılarımızdaki Limanlarla Dünyaya Bağlanıyoruz.”

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'un, Türkiye'nin kara sularında egemenliğinin tanındığı ve denizlerdeki varlığının güçlendiği bir tarih olduğunu söyledi.

Yine dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa'nın da yad edildiğini belirten Yerlikaya, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk halkına denizlere sahip çıkma bilincini aşıladığını, denizciliğin bugünlere ulaşmasını sağladığını kaydetti.

Denizin kendileri için engin mavilikler anlamına geldiğini dile getiren Yerlikaya, "Çaka Bey'den Karamürsel Bey'e, Seydi Ali Reis'ten Barbaros Hayrettin Paşa'ya mavi denizlerden mavi vatana kahramanlık ve zaferlerle dolu bir mazi demek. Güçlü ve büyüyen Türkiye idealimizde, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemize ve mavi vatana verdiğimiz sözümüz 'Denizciliğimizin gelişmesi, yelkenlerimizin daima rüzgarlarla dolması sözüdür.' Bu hedefle modern tersanelerimizde ürettiğimiz gemilerle gücümüze güç katıyor, kıyılarımızdaki limanlarla dünyaya bağlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer de denizlerdeki hakimiyetin ve bağımsızlığın sembolü olan kabotaj hakkının kazanılmasının 96. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Turgut Reis, Piyale Paşa ve Kılıç Ali Paşa gibi kaptan-ı deryalar sayesinde doruk noktalara ulaşan denizcilik sayesinde Akdeniz'in bir Türk gölü olduğunun Avrupa devletlerince kabul edildiğini dile getiren Koçer, "Büyük amiral Barbaros Hayrettin Paşa'nın deniz hakimiyeti teorisinin temelini oluşturan 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur.' özdeyişi rakipsiz bir deniz imparatorluğu kurulmasına öncülük etmiştir. Ancak zaferler yüzyılı olarak adlandırdığımız 16. yüzyılın mimarı, mirası gelecek yüzyıllara aktarılamamış, denizciliği kurumsallaştırmaya yönelik çabalar 17. yüzyıl sonunda imparatorluğun gerileme dönemiyle etkisini kaybetmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar Barbaros Hayrettin Paşa türbesini ziyaret edip dua etti. Duaların ardından Vali Ali Yerlikaya türbede bulunan özel defteri imzaladı.

Öte yandan Kıyı Emniyet Ekipleri tarafından denizde su tankları ve botlar ile gösteriler gerçekleştirildi.

Katılımcıların yanı sıra vatandaşlar da gösterileri büyük ilgiyle izledi. Tören Beşiktaş İskele'den denize çelenk bırakılması ile sona erdi.

Vira Haber