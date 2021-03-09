Denizcilikte Kadın İstihdamının Artırılması İçin Anlamlı İmza

DFDS Akdeniz İş Birimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile denizcilik firmaları arasında imzalanması planlanan ve “sektörde her yıl stajyer olarak işe alınan toplam öğrenci sayısının minimum %10 oranında kız öğrenci olmasını” garanti altına alacak iş birliği protokolünü, Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı 8 Mart 2021 tarihinde imzaladı. İmza töreni Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait çok amaçlı kurtarma gemisi olan Nene Hatun Gemisi’nde gerçekleşti.

Protokol denizcilik sektöründe kadın istihdamının artırılmasını hedefliyor. Kız öğrencilere yönelik fırsat eşitliği sağlayacak iş birliği protokolüne, imza atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann böylelikle kız öğrencilere fırsat eşitliği sağlayacak bir dönemi de başlatmış oldular. DFDS Akdeniz İş Birimi bu yıl gemilerinde stajyer olarak işe aldığı kız öğrenci sayısında %17’lik bir orana ulaşarak protokolün beklentilerini karşılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu protokolün kadınların konumunun iş ve toplum yaşamında güçlendirilmesine katkı verdiklerini belirterek şöyle konuştu: “İmzaladığımız protokolümüzle kadınların konumunun iş ve toplum yaşamında güçlendirilmesine katkı verirken, denizcilik sektöründe kadınlarımızın daha fazla yer almasına imkan sağlamış olacağız."

Karaismailoğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü törenine eşi Nilüfer Karaismailoğlu ile birlikte katıldı.

Protokol kapsamında 12 denizcilik şirketimizdeki stajyer kontenjan sayısı 306 olarak belirlenmiştir.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, kadın çalışan sayısını artırmaya destek olacak iyi niyet protokolü ile ilgili şu bilgileri verdi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak denizcilik firmaları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan iyi niyet protokolünün bir parçası olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Öte yandan globalde de çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerimiz doğrultusunda halihazırda %23 olan kadın çalışan oranını 2023 yılına kadar %30 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak biz de global plan doğrultusunda hareket ediyoruz.”

Vira Haber