Denizcilikte Tarihi Ortaklık: Cerrahgil ve Ali Rıza Kınay Güçlerini Birleştirdi

Uzun yıllardır denizcilik sektöründe önemli işlere imza atan iki firma, bu iş birliğiyle güçlerini birleştirerek sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Cerrahgil: Denizcilik Sektörüne Yön Veren Bir Okul

1887 yılında Ereğli’de kurulan ve 1921’de İstanbul’a taşınan Cerrahgil Gemi Acenteliği, 1954 yılında Türkiye’nin ilk anonim şirketi unvanını aldı. Kuruluşundan bu yana sektörde yüzlerce denizci ve gemi adamı yetiştiren şirket, Türk denizcilik sektörüne büyük katkılar sağlayarak adeta bir okul niteliği kazandı.

Ali Rıza Kınay: Köklü Geçmiş, Büyük Başarılar

1946 yılında Bandırma’da kurulan Ali Rıza Kınay Acenteliği, kurucusu Ali Rıza Kınay’ın vizyoner girişimleriyle sektörde önemli bir yer edindi. Kıbrıs doğumlu olan Kınay, profesyonel kariyerine bankacılık sektöründe başlayıp daha sonra denizciliğe yönelerek bugünkü başarılı şirketin temelini attı.

Hedef: Daha Güçlü Bir Denizcilik Sektörü

Cerrahgil ve Ali Rıza Kınay şirketlerinin ortaklık kararı, denizcilik sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasını ve sektörel dengelerin yeniden şekillenmesini amaçlıyor. Bu iş birliği ile:

Daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılacak,

Hizmet kalitesi yükseltilecek,

Teknolojik yeniliklere yönelik yatırımlar kolaylaşacak.

Denizcilik Sektörüne Yeni Bir Katma Değer

Her iki şirket, mevcut markaları ve yönetim kadrolarıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bu ortaklık, sektördeki hizmet çeşitliliğini artırırken, denizcilik sektörünün uluslararası saygınlığını da pekiştirecek. Ayrıca gelecek nesiller için sektörde öncü bir model oluşturacak.