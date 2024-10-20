Denizde Çıkan Fırtına Kafesleri Karaya Sürükledi

Geçtiğimiz gün başlayarak aralıklarla devam eden ve Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar peşinden fırtınayı getirdi. Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan balık kafesleri bulundukları yerden koparak karaya kadar sürüklendi. Fırtına nedeniyle müdahale edilemeyen kafesler ilçeye bağlı Limanköy köyü balıkçı barınaklarının dalga kıranlarına çarparak hasar gördü.

Olay anını anlatan köy sakinlerinden profesyonel dalgıç Zafer Koçal, Karadeniz'de kurulan bazı kafeslerin Ege Denizi mantığı ile kurulduğunu ve bu nedenle koparak karaya vurduğunu dile getirerek “Bölgemize 3-4 yıldır denizde balık çiftlikleri kurulmaya başlandı ama bilinçsiz, tecrübesiz ekiplerle kuruluyor. Sonuç bu oluyor. Bu şuana kadar 7. oluyor. Yazık günah, milli servet. Karadeniz'de olabilecek fırtınanın yarısı kadar olan bir fırtına da koptu. Bilinçsiz montaj sonucu doğaya korkunç zarar veriliyor. Ege Denizi'ndeki çiftliklerle buradaki çiftlikleri aynı proje üzerinden uyguluyorlar. Ege'nin dalgası ile Karadeniz'in dalgası arasında 2-3 kat fark var. Bu da daha güçlü yapılması gerektiğini gösterir. 3 gün önce bir tanesi koptu, gece yarısı bir balıkçıya zarar verdi. Bunların bir an önce denetlenip sağlıklı bir şekle getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yazık, günah, çöp oldu”

Kopan kafesin piyasa değerinin ortalama 800 bin TL olduğuna vurgu yapan Koçal, “Olay olduğu esnada dalga yüksekliği 4-5 metre civarındaydı. Zaten Karadeniz'de dalgaların yüksekliği 10 metreye kadar ulaşabiliyor. O dalgada koptu. Yazık günah. Bu havuzlara 40'lık havuz deniyor. Değerleri 800 bin TL. Yazık, günah, çöp oldu. Bunları daha sağlam montaj yapmak gerekiyor. Yoksa bu tip havuzlar zarar görür” dedi.

“5-6 kişi asıldık ama olmadı”

Kopan kafesi parçalanmaması için kurtarmaya çalıştıklarını ancak hava şartlarının buna müsaade etmediğinin altını çizen Koçal, “Tekneyle almayı düşündük ama dalgadan dolayı riskli olduğu için yaklaşamadık. Halatlarla yukarıya çekmeye çalıştık. Büyük malzeme olduğu için çekilemiyor. 5-6 kişi asıldık ama olmadı. Sahil Güvenlik'e haber verdik. Geldiler, raporlarını tutular, tesis sahibine ulaştılar. Şuanda da beklemede, dalga bittikten sonra alınacak” şeklinde konuştu.

Vira Haber