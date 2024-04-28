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Denizde Feci Kaza Yaralıyı Ambulansa DAK/SAR Yetiştirdi

Denizde Feci Kaza Yaralıyı Ambulansa DAK/SAR Yetiştirdi

Denizde can emniyetinin her şeyden daha önemli olduğunu gösteren ve istenmeyen bir kaza daha yaşandı.

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Fenerbahçe Koyu açıklarında deniz küreği teknesiyle gezen iki kadına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz taksi çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadından biri ağır yaralanırken Kalamış’ta hazır bekleyen DAK/SAR gönüllüleri olaya anında müdahale ederek yaralıları kıyıya çıkarttı.

DAK/SAR botu yaralıları karaya çıkarttı

Yaklaşık bir deniz mili açıkta yaşanan olayda daha kötü sonuçlar alınmasını Denizciler Dayanışma Derneği’ne bağlı DAK/SAR gönüllüleri önledi. Deniz Taksi teknesinin iki yabancı uyruklu kadının bulunduğu deniz küreği teknesine çarpması sonrasında yaşanan kazayı öğrenen nöbet tutan DAK/SAR gönüllüleri, hemen harekete geçtiler. Denizde bir yelkenliye çıkartılarak yardım bekleyen yaralılara birkaç dakika içinde ulaşan DAK/SAR, biri ayağından feci şekilde yaralanan iki kadını hemen bota aldı. Hızla Kalamış Marina’ya gelen DAK/SAR botu, yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı.

Kurtardıkları hayatlarla biliniyorlar

Denizde gönüllü arama kurtarma hizmeti veren DAK/SAR, 21 yılda kurtardığı hayatlar ve denizde sağladığı gönüllü projelerle tanınıyor. 1993 yılında Tümamiral Varol Atalay önderliğinde kurulan derneğin gönüllüler yaklaşık 600 kişinin denizde yalanmasını ya da hayatını kaybetmesini engellerken, 4 binden fazla olaya müdahale etti. (denizkartali.com)

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