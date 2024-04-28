Denizde Feci Kaza Yaralıyı Ambulansa DAK/SAR Yetiştirdi

Fenerbahçe Koyu açıklarında deniz küreği teknesiyle gezen iki kadına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz taksi çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadından biri ağır yaralanırken Kalamış’ta hazır bekleyen DAK/SAR gönüllüleri olaya anında müdahale ederek yaralıları kıyıya çıkarttı.

DAK/SAR botu yaralıları karaya çıkarttı

Yaklaşık bir deniz mili açıkta yaşanan olayda daha kötü sonuçlar alınmasını Denizciler Dayanışma Derneği’ne bağlı DAK/SAR gönüllüleri önledi. Deniz Taksi teknesinin iki yabancı uyruklu kadının bulunduğu deniz küreği teknesine çarpması sonrasında yaşanan kazayı öğrenen nöbet tutan DAK/SAR gönüllüleri, hemen harekete geçtiler. Denizde bir yelkenliye çıkartılarak yardım bekleyen yaralılara birkaç dakika içinde ulaşan DAK/SAR, biri ayağından feci şekilde yaralanan iki kadını hemen bota aldı. Hızla Kalamış Marina’ya gelen DAK/SAR botu, yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı.

Kurtardıkları hayatlarla biliniyorlar

Denizde gönüllü arama kurtarma hizmeti veren DAK/SAR, 21 yılda kurtardığı hayatlar ve denizde sağladığı gönüllü projelerle tanınıyor. 1993 yılında Tümamiral Varol Atalay önderliğinde kurulan derneğin gönüllüler yaklaşık 600 kişinin denizde yalanmasını ya da hayatını kaybetmesini engellerken, 4 binden fazla olaya müdahale etti. (denizkartali.com)