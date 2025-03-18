Denizde Fırtına Uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde (Düzce) rüzgarın, yarın Salı öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 18 Mart 2025 günü saat 12.00 ile 20 Mart 2025 saat 18.00 arasında olması bekleniyor" denildi.

Vira Haber