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Denizde Fırtına Uyarısı

Denizde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

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Genel Müdürlükten yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde (Düzce) rüzgarın, yarın Salı öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 18 Mart 2025 günü saat 12.00 ile 20 Mart 2025 saat 18.00 arasında olması bekleniyor" denildi.

Vira Haber


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