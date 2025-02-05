Denizde Midye Kovalamacası: 4 Gözaltı

Polisin art arda havaya uyarı ateşi de açtığı olayda 4 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Sahil'de yaşandı. Denizde devriye atan deniz polisi, durumundan şüphelendikleri bir tekneye dur ihtarında bulundu. Şahıslar polisin uyarısını dikkate almayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Büyükçekmece Sahil'de köşeye sıkışan teknedeki şüpheliler durmayınca polis tarafından havaya art arda uyarı ateşi açıldı. Şahıslar kısa süre sonra yakalanırken denizden kaçak midye avladıkları öğrenildi. Şüpheliler Beylikdüzü Sahil Güvenlik merkezine götürüldü. Kovalama anları ve havaya ateş edilmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Vira Haber