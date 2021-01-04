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Denizde Reality Şov: Battlefish

Denizde Reality Şov: Battlefish

Netflix’te yayımlanan Battlefish isimli reality şovda kadın ve erkek balıkçılar Albacore ton balıklarının peşine düşüyor.

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Netflix'te yer alan Battlefish, ABD'nin Oregon sahilinin zorlu koşullarında birbiriyle yarışan balıkçıların hikayesini anlatıyor.

Değerli Albacore ton balığını avlamak için yarışan ekipler, fırtınalar, devasa dalgalar ve teknelerinde oluşan hasar ve arızalarla mücadele ederken, bir yandan da bu zorlu koşullarla morali bozulan ve huzursuzlanan ekip üyelerini bir arada tutmaya çalışıyor. 

Battlefish, deniz ve balık tutkunlarının keyifle seyredecekleri, deniz yaşamının içinde geçen bir reality şov. 

Vira Haber
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