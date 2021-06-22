Denizde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arızalanan bir tekne denizde sürüklenmeye başladı. Balıkçı teknesi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Sarıgerme açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan tekne, Göcek Limanı’na götürüldü.
Vira Haber
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