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Denizde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Denizde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arızalanan bir tekne denizde sürüklenmeye başladı. Balıkçı teknesi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Sarıgerme açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan tekne, Göcek Limanı’na götürüldü.

Vira Haber

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