Denizden Çıkan 1 Ton Atığın 800 Kilogramı Plastik

Mersin denizindeki mikroplastikleri minimuma indirmek için gözenekli file sistemi oluşturan ekipler, bu file ile her gün mikroplastikleri temizliyor.

Denizlerde son yıllarda tahminlerin üzerinde artan ve deniz ekosistemini tehdit eden mikroplastikleri Mersin denizinden arındırmak isteyen ekipler, uygun ekipmanlarla temizliğe başladı. Ekipler, temizlik aparatının ucuna yerleştirdikleri ince dokulu gözenekli fileler sayesinde kıyıdan temizlik yaparken, zaman zaman da aynı temizliği teknelerle açılarak yapıyor. Çok minik olan mikroplastikleri toplayabilen fileler, deniz canlılarının mikroplastik yutmalarını da minimuma indirmiş oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nde görev yapan kaptan Pelin Teymur, “Akdeniz’de deniz kirliliğinin ana kaynağı yüzde 85 kara kaynaklı, yüzde 15 gemi kaynaklıdır. Kara kaynaklı ve gemi kaynaklı kirliliklerde de denizlerimizde karşılaştığımız en yoğun kirlilik çeşidi plastik kirlilikleridir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, Akdeniz’deki atıkların yaklaşık yüzde 95’inin plastik atık olduğunu gösteriyor” dedi.

Plastik atıkların doğada dönüşüm sürelerinin çok uzun olduğunu belirten Teymur, bu plastiklerin doğaya, insanlara ve deniz canlılarına zarar verdiğini söyledi. Teymur, “Plastik atıklar, besin zinciri yoluyla deniz canlılarına, deniz canlılarından insanlara ve insan kanına kadar ulaşmış tehlikeli bir kirlilik çeşidini oluşturmaktadır. 5 milimetreden küçük plastiklere mikroplastik deniliyor ve bunların temizlenmesi ciddi bir çalışma gerektiriyor” diye konuştu.

“Mikroplastiklerin temizlenmesi ve özellikle de deniz yüzeyinden toplanması çok zor” diyen Teymur, “Çalışma arkadaşlarımızla çeşitli araştırmalar ve geliştirmeler yapıyoruz. Çok küçük plastiklerin dahi geçemeyeceği şekilde, el işçiliği ile gözenekli bir file sistemi oluşturduk. Personelimiz karadan bu file ile deniz üzerindeki çöpleri her gün topluyor. Aynı zamanda deniz aracımız da düzenli olarak deniz yüzeyinde günlük çöp topluyor. Çıkan çöplerde şunu görüyoruz; büyük parçalar deniz süpürgesi ile alınabiliyor, ama çok küçük parçalar kaçtıkları için en güzel sistem file sistemi” ifadelerini kullandı.



“Bir tonluk çöpün yaklaşık 800 kilogramı plastik atık”

Deniz yüzeyinden topladıkları çöplerin büyük bölümünü plastik atıkların oluşturduğunu vurgulayan Teymur, “Örneğin bu hafta bir ton çöp topladık ve bir tonluk çöpün yaklaşık 800 kilogramı plastik atıktı. File sistemine ek olarak, Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde çalışan teknik ekipten arkadaşlarımızla, bunu deniz araçlarına entegre edebileceğimiz bir otomasyon sistemi üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu geliştirip denizlerimizde kullanmayı planlıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan da şunu talep ediyoruz, çöpü toplayarak bitiremeyiz. Çöpün denize ulaşmaması, doğaya ulaşmaması için lütfen plastik atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın, az kullanmaya çalışın veya çöpü kaynağında ayrıştırarak bizlere destek olun” dedi.

Vira Haber