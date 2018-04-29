Denizden çıkardığı çöpleri sanata dönüştürdü

Kendisini “Deniz Çöpçüsü” olarak tanımlayan deniz ve çevre tutkunu Şinasi Yelkenci, denizden çıkardığı her türlü atığı değerlendirerek ortaya çıkardığı, her biri toplumsal mesaj içeren eserlerini, 28 Nisan – 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Burgazada’da Cennet Plajı’nda sergiliyor olacak.

Yıllardır gönüllü olarak denizlerden çöp toplayan, Uluslararası SplashTrash ArtExpo’da 36 ülkeden 100 isim arasına giren tek Türk sanatçısı olan Şinasi Yelkenci, 20 yıl önce denizlerden çöp toplayarak başladığı “temiz deniz” idealini yakalayabilmek için ortaya çıkardığı eserler ile telafisi imkansız hale gelen çevre kirliliği ve doğa katliamına dikkat çekmek istiyor.

Gitar sapından klozete, her türlü plastikten iç çamaşırına, balık ağından halata, halı-kilimden lastik ayakkabıya kadar akla gelebilecek her türlü denizden gelen atığın, enstrüman, bukalemun ya da duvar saksısı olarak bir esere dönüştüğü çalışmalar, sanatçının “Denizden Gelen” sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor…







Vira Haber