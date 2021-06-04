Denizi Kirletirken Suçüstü Yakalanan Gemiye Rekor Ceza

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye havadan yapılan denetimlerle yapılan tespit neticesinde ceza yağdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılında bu yana deniz uçağıyla havadan denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye milyonluk ceza

İzmit Körfezi'nin temiz tutulması amacıyla körfeze giriş yapan gemiler ve bölgede bulunan sanayi kuruluşlarını denetleyen deniz uçağı, Demiryeri mevkiinde Türk bandıralı Mega D isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti. Deniz uçağının ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Geminin yanına giden ekipler, demirli bulunan kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğünü belirledi. Tespit neticesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi’ni kirletenlere göz açtırılmıyor

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi’ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet veren deniz uçağı, Cengiz Topel Havaalanı’ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

Vira Haber