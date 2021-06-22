Denizin Altına Oksijen Verecek Cihaz İzmit Körfezi’ne Bırakıldı

Deniz salyası ile mücadelede hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’nin altına oksijen verilmeye başlandı. Kanadalı bir firma tarafından üretilen 5 oksijen cihazında 4’ü İzmit Körfezi’nde 1’i Pendik açıklarında faaliyete geçirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da İzmit Körfezine tekne ile açılarak oksijen cihazını denize bıraktı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol ile birlikte denize açılan bakan Kurum, cihazı yakından inceledi.

Günde 2 saat boyunca denenecek olan cihazlar, havadan aldıkları oksijeni denizin altına verecek. Cihaz bırakıldığı noktada 600 metre çapında denizin altına oksijen verebilecek. Cihazdan alınacak veriler sürekli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından izlenecek. Alınan veriler sayesinde cihazın etkileri gözlenebilecek.

Vira Haber