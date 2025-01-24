Denizin Ortasında Fenalaşan Balıkçıya Sağlık Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi açıklarından geçmekte olan balıkçı gemisinde fenalaşan balıkçının arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İnebolu Limanı'ndan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle denize açılan sağlık ekipleri, Cide açıklarında bulunan gemiye ulaştı. Gemiye çıkan sağlık ekipleri, göğüs ağrısı yaşayan balıkçıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Cide Limanı'na götürdü. Limanda hazır bekleyen ambulansa alınan balıkçı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bu zorlu şartlarda her yerde ve her şartta emeğini, yüreğini ortaya koyarak hızlı ve koordineli bir şekilde çalışan bütün ekiplerimizi tebrik ederek teşekkürlerimizi sunuyor, görevlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Vira Haber