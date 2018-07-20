Denizlerin Ferrarisi ‘Adastra’ Bodrum’da

Milyarder İşadamı Antony Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı. Antony Marden ve beraberindekiler, bölgedeki cennet koyları gezdi.

Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu. 30 milyon değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi.

Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'nda sürdüreceği öğrenildi. Marden, eşi ve arkadaşları, zodyak bot ile Bodrum koylarını gezerken, yata Bodrum Gıda Çarşısı'ndan 84 bin dolarlık gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi.

ADASTRA TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyu: 42.5 m

Genişlik: 16 m

Su Çekimi: 1.12 m

Ana Makine: 1 x Caterpillar C18 -1150 hp 2300 rpm

Yardımcı Makine: 2 x Yanmar 110hp 3200 rpm

Jeneratör: 2 x 36 kw 110 Hp Yanmar ve 1 x 26 kw Northern

Yolcu kapasitesi: 9

Mürettebat: Kaptan dahil 5 veya 6 kişi

Tatlı Su Kapasitesi: 2 x 800 gph su yapıcı - 2700 lt tank

Deplasman: 49 ton (tankları boş durumda)

Yakıt Kapasitesi: 32.000 lt

Hızı: 22.5 knot (max)

Menzili: 17 knot ile 4000 DM

Yakıt Tüketimi: 13 knot ile saatte 90 lt 17 knot ile saatte 120 lt

Tasarım: John Shuttleworth ve Orion Shuttleworth Design

İçTasarım: Jepsen Designs, Hong Kong

İnşa Yeri: McConaghy Boats, Zhuhai, Çin

Vira Haber