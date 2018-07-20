Denizlerin Ferrarisi ‘Adastra’ Bodrum’da
Milyarder İşadamı Antony Marden, üst düzey teknolojiyle donatılmış "Denizlerin Ferrarisi" olarak adlandırılan uzay gemisi biçimindeki süper lüks 'Adastra' adlı yatıyla, Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.
Milyarder İşadamı Antony Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı. Antony Marden ve beraberindekiler, bölgedeki cennet koyları gezdi.
Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu. 30 milyon değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi.
Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'nda sürdüreceği öğrenildi. Marden, eşi ve arkadaşları, zodyak bot ile Bodrum koylarını gezerken, yata Bodrum Gıda Çarşısı'ndan 84 bin dolarlık gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi.
ADASTRA TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyu: 42.5 m
Genişlik: 16 m
Su Çekimi: 1.12 m
Ana Makine: 1 x Caterpillar C18 -1150 hp 2300 rpm
Yardımcı Makine: 2 x Yanmar 110hp 3200 rpm
Jeneratör: 2 x 36 kw 110 Hp Yanmar ve 1 x 26 kw Northern
Yolcu kapasitesi: 9
Mürettebat: Kaptan dahil 5 veya 6 kişi
Tatlı Su Kapasitesi: 2 x 800 gph su yapıcı - 2700 lt tank
Deplasman: 49 ton (tankları boş durumda)
Yakıt Kapasitesi: 32.000 lt
Hızı: 22.5 knot (max)
Menzili: 17 knot ile 4000 DM
Yakıt Tüketimi: 13 knot ile saatte 90 lt 17 knot ile saatte 120 lt
Tasarım: John Shuttleworth ve Orion Shuttleworth Design
İçTasarım: Jepsen Designs, Hong Kong
İnşa Yeri: McConaghy Boats, Zhuhai, Çin
Vira Haber
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