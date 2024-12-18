Denizli Büyükşehir 150 Sporcuyla Yüzme Şenliği Düzenlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi havuzlarında bir dönem boyunca ücretsiz yüzme eğitimi alan sporcular yüzme şenliğinde kıyasıya mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen Yüzme Şenliği'ne, 6-13 yaş arasında 150 genç sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar sonunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, şube müdürleri ve eğitmenler tarafından eğitim dönemini başarı ile tamamlayan sporculara başarı sertifikaları verildi.

Vira Haber