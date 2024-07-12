Denizli’deki Göl ve Göletlere 770 Bin Adet Sazan Yavrusu Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, 2024 Yılı programı çerçevesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen sazan yavruları, İl Müdürlüğünce 300 bini Çivril Işıklı Gölü'ne olmak üzere 14 ilçede bulunan 26 su kaynağına toplam 770 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Müdürü Şakir Çınar konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Ülkemizin verimli ve doğal türleri arasında önemli bir yer tutan sazan balığı, vatandaşlarımızın ekonomik ve sağlıklı gıda talebini karşılamakta önemli bir yere sahip olmasıyla birlikte aynı zamanda balıkçılarımız için de iyi bir gelir kaynağı niteliğindedir. Bu değerli balık türünün içsularımızda korunması ve popülasyonunun artırılarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla her yıl İlimiz genelinde göl, gölet ve baraj göllerine düzenli olarak balıklandırma çalışmaları yapılmaktadır’’ dedi.

Vira Haber