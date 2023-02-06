Deprem Bölgesine Kurtarma Ekipleri Sevk Ediliyor

Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de yıkımlara neden olduğunu söyledi.

AFAD olarak Osmaniye'de yıkılan binalardaki vatandaşların kurtarılması için 4 araç 12 arama kurtarma personeli gönderdiklerine işaret eden Uçarlı, bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısını arttıracaklarını dile getirdi.

Kastamonu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kastamonu UMKE'den 3 ekipte 11 kişi deprem bölgesine hareket etti.

Bölgenin ihtiyacına göre ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Türk Kızılayı ise bölgeye bir mobil mutfak aracı ile 2 personel sevk etti.

Öte yandan Tokat, Amasya, Sinop, Çorum ve Çankırı'dan ise 5 araç ile 41 kişilik arama kurtarma teknisyeni deprem bölgesine gönderildi.

Erzurum, Kars ve Ağrı'dan ekipler bölgeye hareket etti

Erzurum'da AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan ekipler, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

İlk etapta 40 personel, 6 kurtarma aracı ve 1 köpekten oluşan arama kurtarma ekibi, depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun"' dileklerini ileterek, "Arama kurtarma ve lojistik destek ekiplerimiz deprem bölgesine sevk edilmiş durumda. Rabbim aziz milletimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Kars AFAD İl Müdürlüğünden 2 araç, 1 şube müdürü ve 5 arama kurtarma personeli Malatya'ya gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE'den bir araç 5 personel, bir 112 aracı, 3 personel Kahramanmaraş'a hareket etti.

Kars AFAD Müdürü Oktay Ayğan, diğer UMKE ve sağlık ekiplerinin teyakkuzda beklediğini söyledi.

Ağrı AFAD İl Müdürlüğünden de 2 araç ve 14 kişilik ekip, deprem bölgesine gitmek üzere Van'a hareket etti.

Van

Van'da Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van'dan da ekipler görevlendirildi.

AFAD İl Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısının ardından 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

Sivil toplum kuruluşlarından oluşan gönüllülerin de aralarında olduğu ekipler, hazırlıklarının ardından Ferit Melen Havalimanı'ndan uçakla deprem bölgesine intikal etti.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, depremin birçok ilde hissedildiğini söyledi.

Van'da olumsuz durumun yaşanmadığını belirten Körpeş, "Kahramanmaraş ve diğer illerimizde yıkımın olduğu yönünde bilgiler var. Değerlendirmemizi yaptık. Ekiplerimiz yola çıktı." dedi.