Deprem habercisi kral ringa yine ortaya çıktı

Dün Japon bir balıkçının paylaştığı videoda iki büyük kral ringa balığın deniz yüzeyinde yüzdüğü görülüyor. Japon inanışına göre felaket habercisi olan kral ringa balıkları derin suların en diplerinde yaşıyor. Böylelikle okyanusta herhangi bir deprem, tsunami olduğunda deniz yüzeyine çıktıklarına inanılıyor.

10 yıl önce Japonya'yı yıkıp geçen 8.9 şiddetindeki Büyük Tohoku depreminden hemen önce sahile vuran bu balık, uzmanlar tarafından depremi haber veren balık olarak biliniyor. Kürek balığı olarak da bilinen kral ringa, kılçıklı balıkların en büyük türü ve boyu 10 metreyi bulabiliyor.

Vira Haber