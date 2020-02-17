Deprem habercisi kral ringa yine ortaya çıktı
Japon balıkçıları tarafından kaydedilen görüntülerde kılçıklı balıkların en büyük türü olan iki kral ringa balığının deniz yüzeyinde olduğu görülüyor. Kral ringa olarak anılan balığın, Japon mitolojisinde felaket habercisi olduğuna inanılıyor.
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Dün Japon bir balıkçının paylaştığı videoda iki büyük kral ringa balığın deniz yüzeyinde yüzdüğü görülüyor. Japon inanışına göre felaket habercisi olan kral ringa balıkları derin suların en diplerinde yaşıyor. Böylelikle okyanusta herhangi bir deprem, tsunami olduğunda deniz yüzeyine çıktıklarına inanılıyor.
10 yıl önce Japonya'yı yıkıp geçen 8.9 şiddetindeki Büyük Tohoku depreminden hemen önce sahile vuran bu balık, uzmanlar tarafından depremi haber veren balık olarak biliniyor. Kürek balığı olarak da bilinen kral ringa, kılçıklı balıkların en büyük türü ve boyu 10 metreyi bulabiliyor.
Vira Haber
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