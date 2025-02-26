DESAN, Modernize Ettiği Triglav Askeri Gemisini Slovenya Deniz Kuvvetleri’ne Teslim Etti

Tersane, Slovenya Deniz Kuvvetleri’ne ait MPS TRIGLAV askeri gemisinin 12 ay süreli modernizasyon sürecini başarıyla tamamlayarak gemiyi planlanan teslim tarihinden iki ay önce, 25 Şubat 2025’te teslim etti. Böylece, Türk özel tersaneleri arasında NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere ait ilk modernizasyon çalışması başarıyla tamamlanmış oldu.

Slovenya Deniz Kuvvetleri’ne ait gemi, 29 Mart 2024’te yürürlüğe giren anlaşmayla başlayan proje kapsamında, 9 Mayıs 2024’te Trieste’den DESAN Tersanesi’ne getirilerek modernizasyon sürecine alındı. Üç safhalı modernizasyon projesi kapsamında DESAN tarafından geminin HVAC sistemi modernize edildi, yangın algılama-yangın söndürme ve elektrik güç dağıtım sisteminin değişimi yapıldı, entegre platform kontrol ve izleme sistemi dizayn ve entegrasyonu gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, diğer yapısal bakım/onarımlar da tamamlandı. Ayrıca ek olarak, gemi direği modernize edildi, iç mahallerin tadilatı yapıldı, elektronik sistemlerin kabloları yenilendi, konsollar imal edildi ve Safha 2 sistemleri kapsamındaki elektronik sistemler montaja hazır hale getirildi. Tüm bu işlemlerin yanı sıra, 3 boyutlu tarama ve sac kalınlık ölçümü gibi mühendislik uygulamalarıyla geminin yapısal durumu detaylı şekilde analiz edilerek güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

DESAN Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, teslimata ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: " DESAN olarak, denizcilik ve savunma sanayiindeki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi uluslararası projelere taşımaya devam ediyoruz. MPS TRIGLAV’ın modernizasyon sürecini başarıyla tamamlayarak Slovenya Deniz Kuvvetleri’ne zamanından iki ay önce teslim etmekten büyük gurur duyuyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında her türlü gemi inşa, modernizasyon ve bakım-onarım projesini üstlenebilecek yetkinliğe sahibiz. Bugüne kadar Türk Deniz Kuvvetleri’ne altı platform teslim ettik. Şu an ise Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi inşa projemiz devam ediyor.

Son olarak 11 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen törenle de Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için 99 metrelik bir Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi inşası ile Güneydoğu Asya bölgesindeki ilk gemi inşa projemizi de almış olduk.

DESAN Tersanesi olarak milli projeler yanında dünyanın farklı bölgelerinde bayrağımızı gururla dalgalandırmaya yönelik çalışmalarımıza yılmaz bir kararlılıkla devam edeceğiz."

Triglav Hakkında:

Slovenya Silahlı Kuvvetleri bağlısı Triglav; keşif/karakol, dalgıç operasyonları, kıyı araştırması, arama kurtarma, düzensiz göçle mücadele ana görevlerini yürüten, çok amaçlı bir gemidir. Triglav, 2013'te Afrika'dan gelen düzensiz göçmenler konusunda İtalya'ya yardım etmek maksadıyla Doğu Sicilya'ya gönderilmiş ve Mare Nostrum Operasyonu'nda görev yapmıştır. Ekim 2015'te ise Avrupa Birliği'nin Sophia Operasyonu'nda görev alarak Güney İtalya'ya gönderilen Triglav, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ilk kurtarma operasyonunda 100 kişiyi kurtarmıştır.

DESAN Tersanesi (DESAN Shipyard) Hakkında:

Türkiye’nin en modern tersanelerinden biri olan DESAN Tersanesi, İstanbul Tuzla’da faaliyet göstermektedir. Yeni inşa için kullanılmakta olan kapalı alanında toplam 340 tonluk kaldırma gücü kapasitesine sahip olan DESAN Tersanesi, bu açıdan Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde ilk sırada yer almaktadır. Ticari gemilerin inşasında ve onarımında dünyaca ünlü şirketlerin çözüm ortağı olan Desan Tersanesi, askeri gemilerin yeni inşa, modernizasyon, bakım ve onarım alanlarında da hizmet vermektedir. DESAN Tersanesi, gerek milli gerekse NATO ülkeleri dâhil yabancı askeri gemilerin inşası, onarımı, bakımı ve modernizasyonunu yapmak için gereken tüm izin/onay/sertifika ve kapasiteye sahiptir. DESAN Tersanesi, 17 Aralık 2024 tarihinde 48 bin metrekarelik üretim alanı ve yıllık 30 bin DWT’lik gemi üretim kapasitesine sahip olan Atlas Tersanesini bünyesine katmıştır.